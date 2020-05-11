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Матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Матч 9-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Минск" — "Неман" перенесен на неопределенный срок из-за подозрения на коронавирус у одного из футболистов. Игра должна была состояться 15 мая, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Официально фамилия футболиста не называется, но СМИ сообщают о защитнике "Минска" Евгении Чаговце. Футболиста в Instagram поддержал бывший форвард "Милана" Виталий Кутузов.

Известно, что Чаговец в последний раз выходил на поле 2 мая, а в этом сезоне провёл семь игр. Всего в чемпионате Белоруссии состоялись матчи восьми туров.

9-й тур чемпионата Белоруссии по футболу

Таким образом, в 9-м туре чемпионата Белоруссии состоятся семь игр:

  • 15 мая, 20.00. "Торпедо-БелАЗ" — "Городея".
  • 16 мая, 15.00. "Энергетик-БГУ" — "Динамо-Брест".
  • 16 мая, 17.00. "Шахтер" — "Славия".
  • 16 мая, 19.00. БАТЭ — "Слуцк".
  • 17 мая, 15.00. "Белшина" — "Витебск".
  • 17 мая, 17.00. "Динамо-Минск" — "Ислочь".
  • 17 мая, 19.00. "Рух" — "Смолевичи".

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Темы футбол коронавируc чемпионат белоруссии по футболу
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