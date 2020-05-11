Матч 9-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Минск" — "Неман" перенесен на неопределенный срок из-за подозрения на коронавирус у одного из футболистов. Игра должна была состояться 15 мая, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Официально фамилия футболиста не называется, но СМИ сообщают о защитнике "Минска" Евгении Чаговце. Футболиста в Instagram поддержал бывший форвард "Милана" Виталий Кутузов.
Известно, что Чаговец в последний раз выходил на поле 2 мая, а в этом сезоне провёл семь игр. Всего в чемпионате Белоруссии состоялись матчи восьми туров.
Таким образом, в 9-м туре чемпионата Белоруссии состоятся семь игр:
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