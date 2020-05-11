В Великобритании с 1 июня разрешили возобновить спортивные турниры

Власти Великобритании разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня. Вместе с тем, нахождение болельщиков на стадионах будет запрещено, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что фанаты не вернутся на трибуны до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось, что с 12 июня может быть возобновлена английская премьер-лига.

Чемпионат Англии по футболу

В чемпионате Англии командам необходимо провести по 9-10 матчей. Лидирующая группа в турнирной таблице выглядит так: