Власти Великобритании разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня. Вместе с тем, нахождение болельщиков на стадионах будет запрещено, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что фанаты не вернутся на трибуны до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось, что с 12 июня может быть возобновлена английская премьер-лига.
В чемпионате Англии командам необходимо провести по 9-10 матчей. Лидирующая группа в турнирной таблице выглядит так:
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