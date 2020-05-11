Путин исключил проведение массовых и спортивных мероприятий

Президент России Владимир Путин заявил, что пока массовые мероприятия в стране возобновить будет невозможно. Сегодня глава государства выступил с обращением к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19.

Президент РФ отметил, что по всей стране исключаются любые массовые мероприятия.

"Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены", — заявил Путин.

Вместе с тем президент не назвал дату, до которой будет действовать запрет на проведение.