Президент России Владимир Путин заявил, что пока массовые мероприятия в стране возобновить будет невозможно. Сегодня глава государства выступил с обращением к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19.
Президент РФ отметил, что по всей стране исключаются любые массовые мероприятия.
"Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены", — заявил Путин.
Вместе с тем президент не назвал дату, до которой будет действовать запрет на проведение.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.