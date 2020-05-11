Футболист "Валенсии" Денис Черышев приступил к тренировкам с клубом. Сейчас "летучие мыши" вернулись к тренировочному процессу, в котором футболисты занимаются индивидуально, сообщает Twitter сборной России.
Все футболисты прошли медицинские тесты. В случае выявления положительных результатов игроки будут помещены под самоизоляцию.
В этом сезоне Черышев отыграл 22 матча за "Валенсию". Он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
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