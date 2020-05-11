Черышев вернулся к тренировкам с "Валенсией"

Футболист "Валенсии" Денис Черышев приступил к тренировкам с клубом. Сейчас "летучие мыши" вернулись к тренировочному процессу, в котором футболисты занимаются индивидуально, сообщает Twitter сборной России.

Все футболисты прошли медицинские тесты. В случае выявления положительных результатов игроки будут помещены под самоизоляцию.

В этом сезоне Черышев отыграл 22 матча за "Валенсию". Он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.