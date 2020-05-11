УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Организация хотела бы как можно быстрее вернуться в нормальное русло проведения турниров, поэтому стремится завершить отборочный турнир раньше.

Ранее сообщалось, что групповой этап Лиги чемпионов может стартовать 20 октября. Квалификацию предполагалось провести в сентябре.

По сведениям The Times, УЕФА может снизить количество отборочных раундов с четырёх до двух, а также сделать противостояние команд одноматчевым, которое будет проходить на нейтральном поле.

Также существует вероятность того, что отборочные раунды полностью будут отменены.