УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Организация хотела бы как можно быстрее вернуться в нормальное русло проведения турниров, поэтому стремится завершить отборочный турнир раньше.
Ранее сообщалось, что групповой этап Лиги чемпионов может стартовать 20 октября. Квалификацию предполагалось провести в сентябре.
По сведениям The Times, УЕФА может снизить количество отборочных раундов с четырёх до двух, а также сделать противостояние команд одноматчевым, которое будет проходить на нейтральном поле.
Также существует вероятность того, что отборочные раунды полностью будут отменены.
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