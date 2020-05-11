19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди скончался в больнице из-за аневризмы мозга. Заболевание было выявлено 8 мая, когда футболист тренировался в домашних условиях по индивидуальной программе.
Игрок срочно был доставлен в больницу, но в реанимационном отделении не смогли спасти Ринальди, сообщает пресс-служба "Аталанты".
"Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни намного раньше. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа", — говорится в сообщении "Аталанты".
Ринальди выступал за команду серии D "Леньяно" на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провёл 23 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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