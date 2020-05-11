Холдинг City Football Group приобрёл права на футбольный клуб "Ломмел" из Бельгии. Эта команда стала девятой в группе, сообщает пресс-служба City.

Ранее City Football Group купила такие футбольные клубы:

"Ломмел" играет во втором бельгийском дивизионе. Команда в сезоне-2019/20 заняла шестое место.

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