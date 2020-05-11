Боец UFC Олейник высмеял запрет на трансляцию его поединка на Украине

Боец UFC Алексей Олейник отреагировал на решение запретить трансляцию его поединка в Фабрицио Вердумом на Украине. Россиянин победил бразильца раздельным решением судей.

На Украине вырезали бой бывшего харьковчанина из трансляции турнира UFC 249. Из-за личных взглядов на ситуацию в стране Олейнику запрещён въезд на её территорию с 2015 года.

"Я не разрываю своих отношений с Украиной, я не говорю, что я не с Украины, что я там не родился. Кому они сделали хуже — мне, стране или болельщикам, кажется, что тут ответ очевиден. Эмоционально я могу говорить, но смысла не вижу. Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше. Они идут в определённом направлении, и это направление очень даже нечеловеческое и неправильное, направленное не на свободу мысли и на свободу чего бы то ни было", — заявил Олейник в интервью Sport24.

Олейник выступает в UFC с июня 2014 года. Он в 12 поединках одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.