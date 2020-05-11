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Источник Правда.Ру

Экс-игрок "Амкара" Бутко: Я злой на Россию из-за Донецка

Спорт » Командные виды » Футбол

Украинский футболист Богдан Бутко высказал своё мнение об отношениях между Украиной и Россией. В 2015 году игрок "Шахтёра" подписал арендное соглашение с пермским "Амкаром", где провёл полтора сезона.

По словам Бутко, тогда он переехал в Пермь из-за любви к футболу. Богдан не мог закрепиться в "Шахтёре", выступая в аренде за мариупольский "Ильичевец". Футболист решил попробовать свои силы в другом месте, а предложение поступило только от "Амкара".

"Когда переходил в Россию, то не потому, что были симпатии к этой стране. Или что на русском разговариваю. У меня просто были симпатии к футболу, просто хотел играть, чтобы вернуть свою лучшую форму. У меня не было каких-то намерений. Украина всегда будет на первом месте", — заявил Бутко в интервью "Трибуне".

После выступлений за "Амкар" Бутко попал в основной состав донецкой команды и отыграл три полноценных сезона.

"Получилось так, что Донецк - это не Украина"

Также Бутко высказал позицию по поводу своего родного города — Донецка. Футболист заявил, что злой на Россию из-за той ситуации, которая произошла в городе в 2014 году.

"Не понимал, из-за чего это произошло и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, злой. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации", — заявил Бутко.

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