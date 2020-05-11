Плющенко отреагировал на информацию о переходе ученика Тутберидзе

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что 16-летний фигурист Егор Рухин будет заниматься в его академии. Ранее он работал в школе "Самбо-70" у Этери Тутберидзе.

Плющенко назвал информацию о переходе Рухина неправдой.

"Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности", — приводит ТАСС слова Плющенко.

Рухин ушёл в ЦСКА?

По информации РИА "Новости", Рухин действительно ушёл из группы Тутберидзе, но не в академию Плющенко. Теперь он будет выступать за школу ЦСКА.

Ранее в российском фигурном катании разгорелся скандал из-за перехода к Плющенко от Тутберидзе Александры Трусовой. Вместе с 15-летней фигуристкой место работы сменил тренер Сергей Розанов.