Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что 16-летний фигурист Егор Рухин будет заниматься в его академии. Ранее он работал в школе "Самбо-70" у Этери Тутберидзе.
Плющенко назвал информацию о переходе Рухина неправдой.
"Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности", — приводит ТАСС слова Плющенко.
По информации РИА "Новости", Рухин действительно ушёл из группы Тутберидзе, но не в академию Плющенко. Теперь он будет выступать за школу ЦСКА.
Ранее в российском фигурном катании разгорелся скандал из-за перехода к Плющенко от Тутберидзе Александры Трусовой. Вместе с 15-летней фигуристкой место работы сменил тренер Сергей Розанов.
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