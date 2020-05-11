Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб выступает против возобновления сезона-2019/20. В грозненском клубе хотели бы видеть решение как можно раньше, чтобы согласовать вопрос с контрактами футболистов.
По словам Айдамирова, "Ахмат" намерен расторгнуть контракты с некоторыми футболистами, чтобы сократить платёжную ведомость.
"Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость", — заявил гендиректор "Ахмата".
"Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В том случае, если сезон не будет доигран, из лиги никто не вылетит в ФНЛ.
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