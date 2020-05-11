Смолов приехал на тренировку "Сельты" и рассказал о своём самочувствии

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов прибыл на первую после остановки чемпионата Испании тренировку команды. Футболисты будут заниматься в группах по шесть человек, сообщает пресс-служба команды.

Смолов попал в третью группу, где будет тренироваться с футболистами:

Оласой;

Окаем;

Мендесом;

Санти Миной;

Мурильо.

Россиянина перед базой заметили журналисты. Смолов заявил, что чувствует себя хорошо.

Футболист не стал проходить двухнедельный карантин, как предполагалось ранее. Игрок прилетел в Испанию из России 4 мая.

Смолов стал игроком "Сельты" в январе. У него арендное соглашение с командой до конца сезона. В шести матчах россиянин забил один гол.