Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов прибыл на первую после остановки чемпионата Испании тренировку команды. Футболисты будут заниматься в группах по шесть человек, сообщает пресс-служба команды.
Смолов попал в третью группу, где будет тренироваться с футболистами:
Россиянина перед базой заметили журналисты. Смолов заявил, что чувствует себя хорошо.
Футболист не стал проходить двухнедельный карантин, как предполагалось ранее. Игрок прилетел в Испанию из России 4 мая.
Смолов стал игроком "Сельты" в январе. У него арендное соглашение с командой до конца сезона. В шести матчах россиянин забил один гол.
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