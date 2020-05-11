Очередной фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

Фигурист Егор Рухин в следующем сезоне будет выступать за академию Плющенко. Ранее он занимался в школе "Самбо-70" в группе тренера Этери Тутберидзе.

О переходе сообщил портал allskaters. info. 16-летний Рухин в прошлом сезоне выступал на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле.

Ранее в мире фигурного катания возник крупный скандал из-за того, что Александра Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко. В школе "Самбо-70" 15-летнюю девушку назвали предательницей.