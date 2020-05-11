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Источник Правда.Ру

Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату решения по чемпионату РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что решение о возможном возобновлении чемпионата России. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Решением РФС до 31 мая футбольные соревнования проводиться не будут.

По словам Медведева, решение по чемпионату должно быть принято до 27 мая, чего требует УЕФА. РФС соберётся на заседание исполкома 15 мая.

"Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений", — приводит ТАСС слова Медведева.

Российским клубам необходимо провести еще восемь туров до завершения чемпионата. Лидирует "Зенит", опережая конкурентов на девять очков.

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Темы рпл футбол фк зенит чемпионат россии по футболу
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