Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Дацюк подпишет новый контракт с "Автомобилистом"

Спорт » Командные виды » Хоккей

Форвард Павел Дацюк подпишет новое соглашение с "Автомобилистом". Стороны уже договорились об однолетнем контракте хоккеиста, сообщает Telegram-канал "Хоккей без зрителей".

Ранее сообщалось, что 41-летний хоккеист может завершить карьеру.

Карьера Дацюка

Дацюк до 2001 года выступал за "Спартак" из Екатеринбурга", "Динамо-Энергию" и "Ак Барс".

После этого уехал в Северную Америку, где играл за "Детройт Ред Уингз". В НХЛ провёл 953 матча, в которых забил 314 шайб и сделал 604 передачи. Дацюк дважды завоевал Кубок Стэнли, заработав прозвище "Волшебник".

В России также выступал за четыре клуба:

  • "Динамо" (Москва);
  • ЦСКА;
  • СКА;
  • "Автомобилист".

В КХЛ провёл 209 матчей, забросив 48 шайб и сделав 121 передачу. В последнем сезоне на его счету 43 игры и 22 (5+17) очка.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

кхл хоккей павел дацюк хк автомобилист
Последние материалы
Дацюк подпишет новый контракт с "Автомобилистом"
Иран победил и COVID-19 и США
Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
В китайском Ухане выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Путин поручил разработать план восстановления экономики к 1 июня
В Подмосковье задержан владелец хосписа, где в пожаре погибли люди
Памятник Льву Толстому установят в Железноводске
Хореограф Тутберидзе объяснил свои слова о предательстве Трусовой
В Индии с 12 мая начнут курсировать поезда
Авиакомпания Avianca стала банкротом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Военные новости
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Российский шоу-бизнес
Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак
Игорь Буккер НАСА превращается в космический плацдарм НАТО Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость? Любовь Степушова
Комментарии
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Дочь Заворотнюк: "Скоро все закончится"
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы
Ослабление режима изоляции в Германии привело к росту числа зараженных
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость?
Ольгу Бузову затравили за фотосессию в военной форме
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Собянин признал проблему уличной преступности в Москве
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Время смотреть правде в глаза
Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ