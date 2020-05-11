Дацюк подпишет новый контракт с "Автомобилистом"

Форвард Павел Дацюк подпишет новое соглашение с "Автомобилистом". Стороны уже договорились об однолетнем контракте хоккеиста, сообщает Telegram-канал "Хоккей без зрителей".

Ранее сообщалось, что 41-летний хоккеист может завершить карьеру.

Карьера Дацюка

Дацюк до 2001 года выступал за "Спартак" из Екатеринбурга", "Динамо-Энергию" и "Ак Барс".

После этого уехал в Северную Америку, где играл за "Детройт Ред Уингз". В НХЛ провёл 953 матча, в которых забил 314 шайб и сделал 604 передачи. Дацюк дважды завоевал Кубок Стэнли, заработав прозвище "Волшебник".

В России также выступал за четыре клуба:

"Динамо" (Москва);

ЦСКА;

СКА;

"Автомобилист".

В КХЛ провёл 209 матчей, забросив 48 шайб и сделав 121 передачу. В последнем сезоне на его счету 43 игры и 22 (5+17) очка.