Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, объяснил свои слова о предательстве со стороны фигуристки Александры Трусовой. 15-летняя фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко, что вызвало большой скандал в мире фигурного катания.

Ранее Железняков заявил, что 15-летняя фигуристка "воткнула нож в спину" Тутберидзе. После этого хореографу начали приходить угрозы в соцсетях. По его словам, комментарии сыпятся со стороны болельщиков Трусовой и фанатов Тутберидзе.

"Я не напрашивался на это интервью, меня попросили, и я высказал своё мнение, а по-вашему, за такое я должен дифирамбы петь, раскланяться и цветы подарить? А академия Плющенко — не раз они плюют нам в лицо — это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на своё мнение! Где вы там углядели оскорбления и травлю Александры, мне вообще непонятно, или слово "предательство" уже входит в ряд с оскорбительными словами?

А теперь вопрос: если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше? Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны Александры, что будет дальше? Посмотрите в будущее на пару шагов вперёд, может, встанут пазлы на место в ваших головах.

"Мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку"

И напоследок добавлю. Саше я желаю только добра, и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребёнок, а родители — зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время всё покажет, кто приобретёт, а кто потеряет.

А семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить Тутберидзетим виноватыми во всех бедах — снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью", — написал Железняков во "ВКонтакте".