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Источник Правда.Ру

Российский боец Пётр Ян получит чемпионский бой в UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легчайшем весе будет определён в ближайшее время. Пояс оказался вакантным после того, как Генри Сехудо победил Доменика Круза и объявил о завершении карьеры.

По словам Уайта, в этом поединке будет участвовать россиянин Пётр Ян. Соперник россиянина будет определён позже.

"Новый чемпион будет определён в ближайшее время. Пётр Ян будет драться за вакантный титул", — сказал Уайт на пресс-конференции.

Реакция Яна

Ян заявил, что поединок может состояться в июне. Сейчас он находится в Таиланде и не может выехать за пределы страны из-за пандемии коронавируса.

Ян отметил, что в случае необходимости будет добираться в США "на лодке или байдарке", а также рассказал о своей реакции на слова Уайта.

"Я в этот момент ехал за рулем. Мне аж жарко стало. По-хорошему тепло. Это хорошая новость, каждый боец мечтает об этом. Плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом", — заявил Ян в интервью "СЭ".

Пётр Ян в UFC

27-летний Ян провёл 15 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед.

Он выступает в UFC с июня 2018 года. В шести поединках Ян выиграл шесть раз. В последний раз выходил в октагон в декабре 2019 года, нокаутировав Юрайю Файбера.

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Темы ufc петр ян смешанные единоборства
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