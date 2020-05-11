Уткин сравнил российский футбол с киселём

Журналист Василий Уткин высказал свою позицию по поводу возможного возобновления чемпионата РПЛ. По его словам, шансы на то, что турнир будет доигран, в последнее время повысились.

Уткин сравнил чемпионат России с киселём. Журналист считает, что некоторым клубам все равно, будет ли доигран чемпионат или его завершат досрочно.

"Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы. Это может не получиться, но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей", — написал Уткин в своём Telegram.

Остановка чемпионата РПЛ

Ранее сообщалось, что РФС и большинство футболистов выступают за доигровку чемпионата, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Существует несколько вариантов завершения турнира. Один из них — возобновление чемпионата с 21 или 28 июня.

После 22-х туров в таблице лидирует "Зенит", опережая "Локомотив" и "Краснодар" на девять очков. Также претендентами на еврокубки являются ЦСКА, "Ростов" и московское "Динамо".