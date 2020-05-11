Мила Кузнецова, обладательница самого большого бюста Украины, решила стать спортсменкой. Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
"Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе. Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдёт, буду оформлять в Национальной лиге профессионального бокса Украины боксёрскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге", - приводит украинский сайт "Чемпион" слова Милы.
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Улыбка и смех - естественные антидоты против гормонов стресса и лучшие помощники для укрепления иммунной системы. Врачи неустанно напоминают о важности этих двух компонентов для поддержания хорошего психологического состояния. Кроме того, улыбка и смех заразительны. Блеск в глазах и твой позитивный настрой заставят окружающих обратить на тебя внимание и улыбнуться в ответ.💃💛💙 . . @milakuznetsova_queen
32-летняя Кузнецова представляла Украину на конкурсе Miss Universe Plus Size 2019. Кроме модельной карьеры, работает помощником адвоката.
Размеры девушки - 126-86-116.
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