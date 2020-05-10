На Украине сорвалась трансляция турнира UFC 249 с выходом Алексея Олейника против бразильского бойца Фабрисио Вердума.
"Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника", — сказали сайту "Sport24" в пресс-службе Setanta Sports.
Во время боя Sefanta Sports сказала о том, что у нее появились ограничения на трансляцию.
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