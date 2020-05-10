Украинское правительство запретило показывать бои Александра Олейника

На Украине сорвалась трансляция турнира UFC 249 с выходом Алексея Олейника против бразильского бойца Фабрисио Вердума.

"Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника", — сказали сайту "Sport24" в пресс-службе Setanta Sports.

Во время боя Sefanta Sports сказала о том, что у нее появились ограничения на трансляцию.