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Олейник признался, что боялся заболеть коронавирусом

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец Алексей Олейник признался, что боялся заразиться коронавирусом на турнире UFC 249.

"Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да, опасался", — рассказал Олейник.

В рамках турнира UFC 249 боец одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом.

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