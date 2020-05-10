Боец Алексей Олейник признался, что боялся заразиться коронавирусом на турнире UFC 249.

"Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да, опасался", — рассказал Олейник.