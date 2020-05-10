Боец Джастин Гэтжи, победивший Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249, рассказал, как настраивался перед боем.

"Я ещё до боя знал, что я убийца. Всё в порядке. Это лучше наркотиков. Адреналин курсирует по моей крови. И это усердный труд. Усердный труд с четырёх лет. Изо дня в день я пашу, не заглядывая в завтра", — рассказал американец.

"Я выхожу готовым биться до смерти. Я сказал тренерам: "Возможно, вам это не понравится, но я готов умереть сегодня". И именно с таким настроем я выхожу. Я не боюсь проиграть. Я боюсь разочаровать себя, свою семью", — добавил Гэтжи.