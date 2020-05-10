Спортивный журналист Василий Уткин оценил бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 249.

"Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно — не исключено, что при этом ещё и эффектно. А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство", - написал Уткин в Telegram.