Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал победу Джастина Гэтжи в турнире UFC 249 и его будущий бой с Хабибом Нурмагомедовым.
"Я за ними обоими не слежу, но у одного 12 боёв без поражений, а у второго три — по статистике должен был победить Фергюсон. Это полная деклассация от Гэтжи. Может ли он быть проблемой для Хабиба? Нет, не может. Гэтжи не борется", — пояснил Харитонов.
По словам Харитонова, Фергюсон ещё держал удар на момент остановки боя с Гэтжи.
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