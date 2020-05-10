Харитонов: Гэтжи не проблема для Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал победу Джастина Гэтжи в турнире UFC 249 и его будущий бой с Хабибом Нурмагомедовым.

"Я за ними обоими не слежу, но у одного 12 боёв без поражений, а у второго три — по статистике должен был победить Фергюсон. Это полная деклассация от Гэтжи. Может ли он быть проблемой для Хабиба? Нет, не может. Гэтжи не борется", — пояснил Харитонов.

По словам Харитонова, Фергюсон ещё держал удар на момент остановки боя с Гэтжи.