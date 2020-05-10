Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном в турнире UFC 249.

"В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем", — написал Нурмагомедов в Instagram.