Президент UFC Дана Уайт после завершения турнира UFC 249 в Джексонвилле назвал возможную дату боя Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова.
"Хабиб говорил, что готов драться летом. На следующей неделе мы постараемся решить, что делать дальше и определиться с датой боя как можно раньше", — сообщил Уайт журналистам.
Напомним, в ночь на 10 мая Гэтжи нокаутировал Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в легком весе.
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