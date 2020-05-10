Президент UFC: бой Нурмагомедова и Гэтжи может состояться летом

Президент UFC Дана Уайт после завершения турнира UFC 249 в Джексонвилле назвал возможную дату боя Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова.

"Хабиб говорил, что готов драться летом. На следующей неделе мы постараемся решить, что делать дальше и определиться с датой боя как можно раньше", — сообщил Уайт журналистам.

Напомним, в ночь на 10 мая Гэтжи нокаутировал Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в легком весе.