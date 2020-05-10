Американский боец Джастин Гэтжи сразу после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в турнире UFC 249 заявил, что с нетерпением ожидает боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
"Очень хочу помотреть бой. Я был так хорош сегодня. Я верил в свое мастерство, в своих тренеров. Я очень счастлив. Сегодня я был великолепен. У вас есть только одна жизнь, и у меня она сумасшедшая. Это великолепноЯ с нетерпением жду этого боя против Хабиба. Неважно, выиграю я или проиграю, я отдамся на сто процентов, как и всегда", — сообщил Гэтжи.
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