Американский боец Джастин Гэтжи сразу после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в турнире UFC 249 заявил, что с нетерпением ожидает боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Очень хочу помотреть бой. Я был так хорош сегодня. Я верил в свое мастерство, в своих тренеров. Я очень счастлив. Сегодня я был великолепен. У вас есть только одна жизнь, и у меня она сумасшедшая. Это великолепноЯ с нетерпением жду этого боя против Хабиба. Неважно, выиграю я или проиграю, я отдамся на сто процентов, как и всегда", — сообщил Гэтжи.