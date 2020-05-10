Гэтжи нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Неожиданно для многих Джастин Гэтжи в пятом раунде отправил в нокаут Тони Фергюсона и стал временным чемпионом мира в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата. Бой состоялся за закрытыми дверями в американском Джексонвилле.

Напомним, Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым ещё 18 апреля, однако из-за пандемии коронавируса поединок сорвался пятый раз подряд. Российский боец не смог вылететь в США, чтобы сразиться со своим оппонентом.