Неожиданно для многих Джастин Гэтжи в пятом раунде отправил в нокаут Тони Фергюсона и стал временным чемпионом мира в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата. Бой состоялся за закрытыми дверями в американском Джексонвилле.
Напомним, Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым ещё 18 апреля, однако из-за пандемии коронавируса поединок сорвался пятый раз подряд. Российский боец не смог вылететь в США, чтобы сразиться со своим оппонентом.
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