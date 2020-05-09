Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер прокомментировал слухи о возобновлении карьеры.
"Даже если я снова выйду на ринг, это будет развлечение и бизнес, но никак не бокс, больше никакого бокса. С меня хватит, я в отставке, я люблю свою жизнь, мне нравится быть на пенсии", — заявил боксер.
"Если представится возможность повеселиться и заработать $600 млн, то почему нет? Но я выйду только против того, кто действительно этого стоит. Я закончил с боксом, я наслаждаюсь жизнью, большего мне и не надо", — добавил Мейвезер.
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