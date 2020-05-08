РФС может провести дополнительный турнир за путёвки в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) может провести дополнительный турнир за право выступления в РПЛ в следующем сезоне. В организации хотят соблюсти спортивный принцип в том случае, если будет решено досрочно завершить чемпионат.

В таком случае путёвки в еврокубки будут распределены по таблице на момент приостановки турнира. Четыре участника РПЛ будут определены дополнительно на турнире, который проведут в одном из регионов с наименьшими ограничениями из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат".

Предполагается, что восемь команд сыграют в один круг за четыре путёвки. В таком случае участие в турнире примут:

"Оренбург" (РПЛ);

"Рубин" (РПЛ);

"Крылья Советов" (РПЛ);

"Ахмат" (РПЛ);

"Ротор" (ФНЛ);

"Химки" (ФНЛ);

"Чертаново" (ФНЛ);

"Торпедо" (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что решение по варианту завершения сезона может быть принято 12 мая. РФС выступает за продолжение турнира после 21 июня.