Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес накануне поединка

Бойцы UFC Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи удачно прошли взвешивание перед поединком, который состоится 9 мая. Оба попали в пределы лёгкой весовой категории.

Вес и Фергюсона, и Гэтжи составли 150 фунтов (70 кг).

Поединок Фергюсона и Гэтжи состоится в Джексонвилле 9 мая. По московскому времени - около 7 утра 10 мая.

Турнир UFC 249 должен был состояться в апреле, но перенесен из-за пандемии коронавируса. Изначально должен был состояться бой между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вылететь в США.

Ожидается, что победитель боя Фергюсон - Гэтжи станет соперником Хабиба.