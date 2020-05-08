Бойцы UFC Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи удачно прошли взвешивание перед поединком, который состоится 9 мая. Оба попали в пределы лёгкой весовой категории.
Вес и Фергюсона, и Гэтжи составли 150 фунтов (70 кг).
Поединок Фергюсона и Гэтжи состоится в Джексонвилле 9 мая. По московскому времени - около 7 утра 10 мая.
Турнир UFC 249 должен был состояться в апреле, но перенесен из-за пандемии коронавируса. Изначально должен был состояться бой между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вылететь в США.
Ожидается, что победитель боя Фергюсон - Гэтжи станет соперником Хабиба.
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