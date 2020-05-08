Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что россиянин думает о поединке между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Бойцы 9 мая разыграют временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249. Поединок состоится в Джексонвилле.
По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов уверен в победе Гэтжи. Хабиб даже назвал раунд, в котором Тони сдастся.
"Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он сможет отправить Фергюсона в нокаут. Хабиб считает, что это будет сложный бой для Джастина, но Тони идеален для него по стилю.
Гэтжи победит Тони во втором или третьем раунде. Большинство прогнозов Хабиба сбываются, он видит то, чего не замечают другие. Думаю, на победу Гэтжи можно поставить деньги", — приводит ESPN слова Абдель-Азиза.
Ожидается, что победитель этого боя станет соперником Хабиба. Бой за чемпионский пояс россиянина может состояться осенью.
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