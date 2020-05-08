Московское "Динамо" заключило контракт с нападающим Оскаром Линдбергом. Последним клубом шведа был швейцарский "Цуг".
По сообщению пресс-службы КХЛ, соглашение между "Динамо" и Линдбергом составлено на один год.
Линдберг - двукратный чемпион мира. Шведы выиграли турнир в 2013 и 2017 годах.
Хоккеист выступал в НХЛ за "Рейнджерс", "Вегас" и "Оттаву". В 252 матчах он забросил 39 шайб и сделал 40 передач. В Северной Америке он набрал показатель полезности "+7".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.