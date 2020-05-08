Московское "Динамо" подписало чемпиона мира Линдберга

Московское "Динамо" заключило контракт с нападающим Оскаром Линдбергом. Последним клубом шведа был швейцарский "Цуг".

По сообщению пресс-службы КХЛ, соглашение между "Динамо" и Линдбергом составлено на один год.

Оскар Линдберг

Линдберг - двукратный чемпион мира. Шведы выиграли турнир в 2013 и 2017 годах.

Хоккеист выступал в НХЛ за "Рейнджерс", "Вегас" и "Оттаву". В 252 матчах он забросил 39 шайб и сделал 40 передач. В Северной Америке он набрал показатель полезности "+7".