Помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин избран председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА. Заместителем председателя стал президент армейцев Евгений Гинер, сообщает пресс-служба ЦСКА.
37-летний Орешкин является болельщиком ЦСКА. С 2015 года он занимал несколько руководящих постов в правительстве:
Ранее 77% процентов акций ЦСКА были переданы корпорации "ВЭБ.РФ". Вследствие этого был создан совет директоров клуба.
Также сообщалось, что операционную деятельность будет осуществлять президент ЦСКА Евгений Гинер.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.