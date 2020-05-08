Помощник президента Орешкин стал главным в футбольном ЦСКА

Помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин избран председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА. Заместителем председателя стал президент армейцев Евгений Гинер, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Максим Орешкин

37-летний Орешкин является болельщиком ЦСКА. С 2015 года он занимал несколько руководящих постов в правительстве:

3 мая 2015 - 30 ноября 2016 года - заместитель министра финансов;

30 ноября 2016 - 21 января 2020 года - министр экономического развития;

с 24 января 2020 года - помощник президента РФ.

Переход ЦСКА к ВЭБ

Ранее 77% процентов акций ЦСКА были переданы корпорации "ВЭБ.РФ". Вследствие этого был создан совет директоров клуба.

Также сообщалось, что операционную деятельность будет осуществлять президент ЦСКА Евгений Гинер.