Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
Источник Правда.Ру

СКА обменял Якупова в "Витязь"

Спорт » Командные виды » Хоккей

Хоккеист СКА Наиль Якупов продолжит карьеру в подмосковном "Витязе". Взамен питерский клуб получит права на 21-летних нападающих Германа Рубцова и Павла Колтыгина, сообщает пресс-служба СКА.

Рубцов сейчас выступает в фарм-клубе "Филадельфии Флайерз". Колтыгин провёл 30 матчей за "Витязь".

Наиль Якупов

26-летний хоккеист ранее выступал в НХЛ. За "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо" он провёл 350 матчей, забросил 62 шайбы и сделал 74 результативные передачи.

В КХЛ Якупов выступал за "Нефтехимик" и СКА. В его активе 115 матчей, 42 шайбы и 29 передач.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

кхл хк ска хоккей хк витязь наиль якупов
Последние материалы
Таиланд обещает открыть страну для туристов после пандемии
Никита Джигурда: "коронавируса нет, есть пандемия паники"
Более ста боевых гранат нашли в сарае у жителя Оренбургской области
В Германии отметили роль союзников в общей победе
Саратовский минздрав не одобрил лечение COVID-19 с помощью водки
Минское "Динамо" подтвердило участие в КХЛ
В Грузии появятся "зеленые зоны" для туристов
Внутренний туризм России получит шанс вырваться вперед
В суд направлено дело поджигателей ресторана в Находке
Названа символическая сборная России по хоккею всех времен
Популярное
Мир. Новости мира
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Новости Белоруссии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Политика. Новости и аналитика
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Военные новости
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Любовь Степушова В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость? Любовь Степушова Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
В Мосгордуме предложили лечить коронавирус пиявками
В Госдуме рассказали о поддержке нуждающихся в кризис
В РПЦ спорят - освящать ли ядерное оружие?
Россия просит США отпустить россиян из американских тюрем
Никита Джигурда: "коронавируса нет, есть пандемия паники"
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
За бортом: как коронавирус оставил не у дел российские партии
Олег Соскин рассказал о многоходовке Сороса с Саакашвили
"Сальмонелла-гриль": новгородский магазин отравил горожан
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Большинство россиян считают День Победы главным праздником
Профессор Валентин Катасонов верит фантастам, а не Дарвину
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Рудковская: Не удивлюсь, если скоро Тутберидзе подпишется на Плющенко
Наша правда о победе против натиска лжи с Запада
Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ
Латвия не была республикой-донором в СССР
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ