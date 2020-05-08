Хоккеист СКА Наиль Якупов продолжит карьеру в подмосковном "Витязе". Взамен питерский клуб получит права на 21-летних нападающих Германа Рубцова и Павла Колтыгина, сообщает пресс-служба СКА.
Рубцов сейчас выступает в фарм-клубе "Филадельфии Флайерз". Колтыгин провёл 30 матчей за "Витязь".
26-летний хоккеист ранее выступал в НХЛ. За "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо" он провёл 350 матчей, забросил 62 шайбы и сделал 74 результативные передачи.
В КХЛ Якупов выступал за "Нефтехимик" и СКА. В его активе 115 матчей, 42 шайбы и 29 передач.
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