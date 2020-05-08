Хоккейный клуб "Динамо" (Минск) подтвердил участие в КХЛ несмотря на трудности со спонсором. Ранее сообщалось, что ОАО "Беларуськалий" не продолжит сотрудничество с командой.
В "Динамо" сообщили о том, что документы с гарантией участия в следующем сезоне были отправлены в КХЛ.
"На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из Континентальной хоккейной лиги. "Динамо" в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21", — приводит ТАСС заявление пресс-службы "Динамо".
"Динамо" является одним из учредителей КХЛ. Команда выступала во всех 12 сезонах лиги.
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