Минское "Динамо" подтвердило участие в КХЛ

Хоккейный клуб "Динамо" (Минск) подтвердил участие в КХЛ несмотря на трудности со спонсором. Ранее сообщалось, что ОАО "Беларуськалий" не продолжит сотрудничество с командой.

В "Динамо" сообщили о том, что документы с гарантией участия в следующем сезоне были отправлены в КХЛ.

"На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из Континентальной хоккейной лиги. "Динамо" в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21", — приводит ТАСС заявление пресс-службы "Динамо".

"Динамо" является одним из учредителей КХЛ. Команда выступала во всех 12 сезонах лиги.