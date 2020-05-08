Названа символическая сборная России по хоккею всех времен

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала свою версию состава сборной России всех времён. В символическую сборную включены хоккеисты, которые выступали за команду СССР.

Сборная России по версии IIHF

Вратарь — Владислав Третьяк.

Защитники — Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин.

Нападающие — Всеволод Бобров, Валерий Харламов, Евгений Малкин.

Напомним, сборная СССР выиграла семь хоккейных турниров на Олимпиаде. Объединенная команда (СНГ) завоевала один титул, сборная России — один.

Также в активе сборных 27 побед на чемпионатах мира.