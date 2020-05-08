Международная федерация хоккея (IIHF) назвала свою версию состава сборной России всех времён. В символическую сборную включены хоккеисты, которые выступали за команду СССР.
Напомним, сборная СССР выиграла семь хоккейных турниров на Олимпиаде. Объединенная команда (СНГ) завоевала один титул, сборная России — один.
Также в активе сборных 27 побед на чемпионатах мира.
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