Клубы РПЛ получают из российского бюджета 10 млрд в год

Футбольные клубы РПЛ ежегодно получают около 10 млрд рублей из бюджета. Финансирование осуществляется через региональные бюджеты и фонды, сообщает Sports.ru.

В этой сумме не учтены расходы госкорпораций на спонсорские контракты с клубами. Речь идёт только о прямых поступлениях из бюджетов.

Спонсоры клубов РПЛ

По информации из открытых источников, спонсорами клубов РПЛ в сезоне-2019/20 являются: