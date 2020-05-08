Футбольные клубы РПЛ ежегодно получают около 10 млрд рублей из бюджета. Финансирование осуществляется через региональные бюджеты и фонды, сообщает Sports.ru.
В этой сумме не учтены расходы госкорпораций на спонсорские контракты с клубами. Речь идёт только о прямых поступлениях из бюджетов.
По информации из открытых источников, спонсорами клубов РПЛ в сезоне-2019/20 являются:
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