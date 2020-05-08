Футболист "Тоттенхэма" завершил службу в корейской армии

Футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прошёл обязательную службу в корейской армии. Игрок три недели находился на острове Джеджу.

Как представитель футбольной сборной и победитель Азиатских игр 2018 года, Сон Хын Мин получил послабление. Все мужчины Кореи проходят службу в течение 21 недели, футболисту необходимо было находиться в армии 21 день.

Сон Хын Мин получил специальную грамоту за хорошую службу. Футболист стал специалистом по стрельбе — на экзамене он выбил 10 из 10 мишеней.

По сведениям Daily Mail, футболист в ближайшее время вернётся в "Тоттенхэм". Сон Хын Мин пройдёт обязательный карантин и не сможет тренироваться с командой на протяжении 14 дней.