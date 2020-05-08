"Барселона" намерена сократить зарплаты футболистов на 230 млн евро

"Барселона" из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, намерена значительно сократить зарплатную ведомость. Сокращение планируется на 230 млн евро в год, сообщает AS.

Всего бюджет клуба снизится на 297 млн — с 1 047 млн до 750 млн евро. Из этой суммы 450 млн клуб потратит на зарплаты футболистов.

Вместе с тем издание не сообщает, каким образом "Барселона" собирается это сделать. У многих футболистов действующие контракты, в которых прописаны зарплаты на следующий сезон.

Пауза в чемпионате Испании по футболу может составить три месяца — планируется, что Ла Лига вернётся 20 июня. За это время клубы не получают доходов.