"Барселона" из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, намерена значительно сократить зарплатную ведомость. Сокращение планируется на 230 млн евро в год, сообщает AS.
Всего бюджет клуба снизится на 297 млн — с 1 047 млн до 750 млн евро. Из этой суммы 450 млн клуб потратит на зарплаты футболистов.
Вместе с тем издание не сообщает, каким образом "Барселона" собирается это сделать. У многих футболистов действующие контракты, в которых прописаны зарплаты на следующий сезон.
Пауза в чемпионате Испании по футболу может составить три месяца — планируется, что Ла Лига вернётся 20 июня. За это время клубы не получают доходов.
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