У пяти футболистов в Испании обнаружили коронавирус

Испанские футбольные клубы прошли тестирование на коронавирус COVID-19. У трёх игроков положительные результаты, сообщает Mundo Deportivo.

Имена футболистов не разглашаются. Положительные тесты в трех командах Примеры, еще два — в Сегунде. Количество зараженных может увеличиться, так как оглашены не все результаты: некоторые команды проходили тестирование 7 мая.

Ранее сообщалось, что Ла Лига запланировала возобновление чемпионата с 20 июня. Разрешение на проведение матчей от властей пока не получено.

Коронавирус в Испании

В Испании более 256 тыс. случаев заражения COVID-19. Около 164 тыс. человек вылечились, зафиксировано 26 тыс. летальных исходов.

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