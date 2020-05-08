Испанские футбольные клубы прошли тестирование на коронавирус COVID-19. У трёх игроков положительные результаты, сообщает Mundo Deportivo.
Имена футболистов не разглашаются. Положительные тесты в трех командах Примеры, еще два — в Сегунде. Количество зараженных может увеличиться, так как оглашены не все результаты: некоторые команды проходили тестирование 7 мая.
Ранее сообщалось, что Ла Лига запланировала возобновление чемпионата с 20 июня. Разрешение на проведение матчей от властей пока не получено.
В Испании более 256 тыс. случаев заражения COVID-19. Около 164 тыс. человек вылечились, зафиксировано 26 тыс. летальных исходов.
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