Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн

Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал о покупке автомобиля у Александра Кокорина. Сделка состоялась после того, как футболист "Зенита" вышел из колонии.

Сам Кокорин ранее говорил, что после выхода на свободу продал три автомобиля. Футболист сделал это, чтобы "очиститься".

По словам Соболева, стоимость автомобиля Porsche 911 составила 8 млн рублей. Кокорин получил не всю сумму сразу, 1,5 млн футболист "Спартака" ещё должен.

"Это правда, я купил у Кокорина Porshe за 8 млн. Взял машину, когда играл в "Крыльях", но ещё не отдал все деньги. Должен 1,5 млн. Отдам, когда зарплата придёт. Porsche — это мечта детства. У любого пацана было желание погонять на быстрой машине", — заявил Соболев в интервью на YouTube-канале "Красава".

Соболев в "Спартаке"

Соболев перешёл в московский "Спартак" в январе 2020 года. По сведениям СМИ, зарплата форварда составит 1,8 млн евро в год.

Форвард до приостановки чемпионата России провёл четыре матча в составе "Спартака".