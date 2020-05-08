В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса. Три положительных теста на COVID-19 сдали сотрудники "Милана", сообщает журналист Николо Скира.
При этом неизвестно, есть ли среди заражённых футболисты. Ранее о новых случаях заболевания стало известно в "Фиорентине" и "Сампдории". В "фиалках" один случай подтвердился у футболиста, который заразился повторно.
Ранее сообщалось о том, что все клубы проголосовали за возобновление сезона в Серии А. Командам осталось отыграть 12-13 поединков.
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