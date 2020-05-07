Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство. Сегодня сайт "Миротворец" поместил спортсменов в свою базу данных, назвав врагами Украины.
По словам Кремлёва, российское гражданство поможет убрать негатив вокруг чемпионов мира.
"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру", — заявил Кремлёв в интервью "СЭ".
Усик и Ломаченко были помещены на "Миротворец" за позицию по единству Православной церкви России и Украины. Также оба неоднократно высказывали несогласие с позицией официальных властей по отношениям с Россией.
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