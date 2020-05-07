Соболев раскритиковал Дзюбу за позицию по Кокорину

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев заявил о том, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба неправильно поступил в ситуации с Александром Кокориным. По мнению игрока красно-белых, Дзюба должен был поддержать своего одноклубника после того, как он попал в СИЗО.

"Почему Дзюба не поддержал Кокорина после драки в "Кофемании"? Никто не говорил, чтобы сказать какие-то слова "Вы невиновны" или что-то в таком духе. Надо было просто что-то сказать и он этого не говорил. Если они такие друзья, думаю, что хороший друг бы поддержал", — заявил Соболев в интервью на YouTube-канале "КраСава".

В октябре 2018 года Кокорин принял участие в двух драках в центре Москвы. За это он отбыл срок и вышел по УДО в сентябре 2019 года.