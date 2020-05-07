Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. В среду стало известно о том, что 15-летняя фигуристка будет тренироваться в группе у Плющенко.
СМИ сообщали, что Тутберидзе после этого отписалась от Трусовой в Instagram. Рудковская пошутила по этому поводу, заявив, что тренер может подписаться на Плющенко.
"Всегда говорила, что Этери Георгиевна — очень сильный тренер. И этот переход только ее усилит, мотивирует на большую работу. Будет очень интересная битва. Вчера прочитала, что она отписалась от Трусовой в Instagram. Не удивлюсь, если скоро подпишется на Плющенко", — сказала Рудковская.
Трусова в сезоне-2019/20 впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:
В юниорской карьере Трусова два сезона была на первых ролях. Она выиграла все соревнования, в которых участвовала, кроме финала Гран-при сезона-18/19, уступив Алене Косторной.
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