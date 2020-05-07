Бундеслига вернётся 16 мая матчем "Боруссия" - "Шальке"

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт на пресс-конференции объявил об официальном решении по поводу рестарта Бундеслиги. Сегодня клубы провели совещание по вопросу возобновления чемпионата, сообщает sport1. de.

Официально было объявлено о том, что Бундеслига вернётся на стадионы с 16 мая. Традиционного матча в пятницу, 15 мая, не будет.

Первыми станут матчи 26-го тура. Турнир возобновится рурским дерби "Боруссия" (Дортмунд) — "Шальке". Начало игры - 16.30 по московскому времени.

26-й тур чемпионата Германии