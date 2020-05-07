Кандидат на пост главного тренера "Локомотива" Марко Николич прибудет в Россию 15 мая. Серб должен будет пройти двухнедельный карантин, после чего должно состояться его назначение, сообщает "СЭ".
Решение о главном тренере принимает совет директоров клуба, кандидатов представляет генеральный директор, которым является Василий Кикнадзе. Заседание руководящего органа клуба состоится в последних числах мая.
Ранее позиция Кикнадзе по главном тренеру вызвала скандал. Болельщики железнодорожников выступили против увольнения Юрия Сёмина. Гендиректор пообещал учесть позицию фанатов, но от кандидатуры Николича не отказался.
Серб занимается тренерской деятельностью уже 20 лет, карьеру футболиста он завершил в раннем возрасте. Впервые стал главным тренером команды в 2008 году, возглавив "Рад".
Кроме "Рада", работал в таких командах:
В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.
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