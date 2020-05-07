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Источник Правда.Ру

"Миротворец" объявил боксёров Усика и Ломаченко врагами Украины

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Украинский сайт "Миротворец" поместил в свою базу данных боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко. Оба спортсмена названы "врагами Украины". Чемпионов мира обвинили в "отрицании российской агрессии".

Усик и Ломаченко приняли участие в съёмках фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе" для проекта "Корсунская пустынь". В ролике украинцы заявили о единстве православной церкви, а также о братстве между российским, украинским и белорусском народах.

Ранее Усик и Ломаченко неоднократно высказывали несогласие с официальной позицией Украины по поводу отношений с Россией.

"Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", — говорится на странице обоих боксёров на "Миротворце".

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Темы бокс миротворец александр усик василий ломаченко
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