Украинский сайт "Миротворец" поместил в свою базу данных боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко. Оба спортсмена названы "врагами Украины". Чемпионов мира обвинили в "отрицании российской агрессии".
Усик и Ломаченко приняли участие в съёмках фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе" для проекта "Корсунская пустынь". В ролике украинцы заявили о единстве православной церкви, а также о братстве между российским, украинским и белорусском народах.
Ранее Усик и Ломаченко неоднократно высказывали несогласие с официальной позицией Украины по поводу отношений с Россией.
"Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", — говорится на странице обоих боксёров на "Миротворце".
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