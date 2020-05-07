Джигурда вызвал на бой Емельяненко

Актёр Никита Джигурда отреагировал на комментарий Александра Емельяненко в свой адрес. Ранее боец смешанных единоборств высмеял артиста, который заявлял о возможном боксёрском поединке с ведущим Владимиром Соловьёвым.

"Там очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они всё на ринг лезут, всё им драться хочется", — заявил Емельяненко в интервью "СЭ".

Реакция Джигурды

Джигурда заявил, что готов выйти в ринг против Емельяненко, если не получилось боксировать с Соловьёвым. Артист посчитал комментарий бойца оскорбительным.

"Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьёзными изданиями", — написал Джигурда в Instagram.

Боксёрские бои Емельяненко

Емельяненко провёл два боя по правилам бокса, продолжая выступать при этом в смешанных единоборствах.