Актёр Никита Джигурда отреагировал на комментарий Александра Емельяненко в свой адрес. Ранее боец смешанных единоборств высмеял артиста, который заявлял о возможном боксёрском поединке с ведущим Владимиром Соловьёвым.
"Там очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они всё на ринг лезут, всё им драться хочется", — заявил Емельяненко в интервью "СЭ".
Джигурда заявил, что готов выйти в ринг против Емельяненко, если не получилось боксировать с Соловьёвым. Артист посчитал комментарий бойца оскорбительным.
"Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьёзными изданиями", — написал Джигурда в Instagram.
Емельяненко провёл два боя по правилам бокса, продолжая выступать при этом в смешанных единоборствах.
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